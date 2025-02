Mayonnaise : les marques premiers prix cachent une overdose de sucre

Ce que vous devez retenir L’utilisation de jus de betterave ou de sirop de maïs permet d’incorporer des sucres naturels.

Une récente étude révèle une réalité préoccupante sur les mayonnaises vendues en grande surface : les versions premiers prix regorgent de sucre ajouté. Cette analyse approfondie de plus de 400 références met en lumière des écarts considérables entre les différentes gammes.

Les marques distributeurs pointées du doigt

En tête du classement, la mayonnaise Rusticage allégée de E. Leclerc affiche un taux record de 4,5% de sucres. La version allégée de la marque U suit de près avec des valeurs similaires. Sur la troisième marche du podium, on trouve la sauce Bouton d’Or d’Intermarché culminant à 3,5% de sucre.

Le paradoxe du prix bas

L’enquête révèle une corrélation troublante : les références les moins chères contiennent systématiquement plus de sucre que leurs équivalents haut de gamme. La mayonnaise allégée Carrefour, Eco+ de E. Leclerc et Maille fine présentent respectivement des taux de 2,5%, 1,7% et 1%.

Les stratégies des fabricants dévoilées

Les industriels emploient diverses techniques pour masquer l’ajout de sucre. L’utilisation de jus de betterave ou de sirop de maïs permet d’incorporer des sucres naturels. Les édulcorants artificiels servent aussi à camoufler la présence de sucre, tandis que le fractionnement des ingrédients sucrés dans la liste des composants rend leur identification plus complexe.

Impact sur la santé des consommateurs

Une consommation régulière de mayonnaise enrichie en sucre peut entraîner une augmentation du taux de glycémie et d’insuline. Ces déséquilibres favorisent l’apparition de problèmes de santé comme l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Solutions alternatives pour le consommateur

Pour éviter ces pièges, privilégiez les mayonnaises à base d’huile d’olive ou d’avocat, naturellement moins sucrées. Les versions bio ou artisanales présentent généralement des profils nutritionnels plus équilibrés. La préparation maison reste l’option la plus sûre pour contrôler la composition.

Recette express de mayonnaise maison

Mélangez 2 jaunes d’œufs avec 1 cuillère à soupe de jus de citron et 1/2 cuillère à soupe de moutarde. Incorporez progressivement 1/2 tasse d’huile d’olive en fouettant. Assaisonnez selon vos goûts. Cette version garantit l’absence de sucres ajoutés tout en préservant le goût authentique de la mayonnaise.

