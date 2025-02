L’AAH en 2024 : guide complet des maladies et pathologies éligibles

Ce que vous devez retenir Les principales pathologies concernéesLes maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou encore les séquelles d’AVC figurent parmi les pathologies les plus fréquemment reconnues.

L’Allocation aux Adultes Handicapés représente un soutien financier essentiel pour de nombreuses personnes atteintes de maladies invalidantes en France. Avec une revalorisation à 1 016 euros depuis avril 2024, cette aide s’adapte aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Les critères médicaux d’attribution

Le taux d’incapacité constitue le premier élément évalué par la MDPH. Un taux minimal de 80% ouvre directement droit à l’allocation. Entre 50% et 79%, l’attribution reste possible si la personne rencontre des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi.

Les principales pathologies concernées

Les maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson ou encore les séquelles d’AVC figurent parmi les pathologies les plus fréquemment reconnues. Les troubles psychiques sévères, notamment la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression majeure peuvent également justifier l’attribution de l’AAH.

Les maladies chroniques invalidantes

Certaines maladies chroniques entraînent des limitations importantes dans la vie quotidienne : le diabète avec complications sévères, les maladies respiratoires graves comme la mucoviscidose, ou encore les pathologies cardiaques avancées. L’évaluation prend en compte l’impact réel sur l’autonomie de la personne.

Les déficiences sensorielles et motrices

La surdité profonde, la cécité, ou encore les handicaps moteurs comme l’hémiplégie ou la paraplégie sont reconnus. Les maladies dégénératives touchant les muscles ou les articulations, telles que la polyarthrite rhumatoïde sévère, entrent aussi dans ce cadre.

Le processus d’évaluation personnalisé

Chaque situation fait l’objet d’une analyse approfondie par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Au-delà du diagnostic médical, c’est le retentissement concret de la maladie sur la vie quotidienne et professionnelle qui guide la décision.

Les démarches à effectuer

La demande s’effectue auprès de la MDPH du département de résidence, avec un dossier comprenant le formulaire Cerfa 15692*01 et un certificat médical détaillé de moins de 6 mois. Les documents doivent décrire précisément les limitations d’activité et restrictions de participation sociale.

Pour obtenir une réponse favorable, il est recommandé de rassembler tous les éléments médicaux pertinents : comptes rendus d’hospitalisation, résultats d’examens, bilans fonctionnels. Ces pièces permettent d’étayer la réalité du handicap et son impact au quotidien.

L’AAH peut être attribuée pour une durée de 1 à 5 ans, voire sans limitation de durée pour les handicaps non susceptibles d’évolution favorable. Un suivi régulier permet d’adapter l’aide à l’évolution de la situation de la personne.

Face à la diversité des situations de handicap, le système d’attribution de l’AAH se veut souple et adaptatif, permettant une prise en compte individualisée des besoins de chaque personne touchée par la maladie ou le handicap.