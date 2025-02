Heures creuses 2025 : la nouvelle heure idéale pour lancer votre lave-linge et économiser

Ce que vous devez retenir Les nouvelles plages horaires en 2025La Commission de Régulation de l’Énergie a repensé la distribution des heures creuses pour mieux s’adapter aux modes de consommation actuels.

Une transformation majeure attend les foyers français en 2025 avec la refonte du système des heures creuses. Cette réorganisation des plages horaires va bouleverser nos habitudes quotidiennes, particulièrement pour l’utilisation des appareils électroménagers comme le lave-linge.

Les nouvelles plages horaires en 2025

La Commission de Régulation de l’Énergie a repensé la distribution des heures creuses pour mieux s’adapter aux modes de consommation actuels. Les anciennes plages matinales (7h-8h) et de début de soirée (17h-18h) disparaissent au profit de créneaux plus cohérents avec la production d’énergie solaire.

Désormais, les heures les plus avantageuses se situent entre 13h et 16h l’après-midi et de 22h à 6h la nuit. Cette nouvelle répartition permet d’économiser jusqu’à 25% sur sa facture d’électricité.

L’heure optimale pour lancer son lave-linge

Pour maximiser les économies, le meilleur moment pour démarrer un cycle de lavage se situe à 22h précises. Ce créneau permet de profiter pleinement du tarif réduit (0,2068 €/kWh contre 0,27 €/kWh en heures pleines) pendant toute la durée du cycle.

Comment programmer efficacement sa machine

Les lave-linge récents disposent d’une fonction de départ différé particulièrement utile. Il suffit de charger la machine en soirée et de programmer le démarrage pour 22h. Si vous craignez les nuisances sonores, optez plutôt pour un démarrage à 2h du matin.

Les astuces complémentaires pour réduire sa consommation

Au-delà du choix de l’horaire, d’autres facteurs influencent la consommation électrique :

– Privilégiez les cycles à 30°C qui consomment trois fois moins qu’un lavage à 90°C

– Remplissez correctement le tambour pour optimiser chaque cycle

– Activez le mode éco qui réduit la consommation d’eau et d’électricité

– Entretenez régulièrement votre machine pour maintenir son efficacité

Une adaptation progressive nécessaire

Cette nouvelle organisation demande une période d’adaptation, mais les économies réalisables sont significatives. Un foyer moyen peut espérer économiser entre 15 et 20€ par mois uniquement sur l’utilisation du lave-linge.

Les propriétaires d’un compteur Linky pourront suivre précisément leur consommation et ajuster leurs habitudes en conséquence. L’objectif est de concentrer au moins 30% de sa consommation électrique pendant les heures creuses.

Cette révolution des heures creuses marque le début d’une nouvelle approche de notre consommation énergétique, plus intelligente et plus économique. En adoptant ces nouveaux réflexes, chaque foyer participe activement à l’équilibrage du réseau électrique tout en réduisant ses dépenses.